Gorelo v Reziji, požar z odejami gasili tudi domačini (VIDEO)

Prvi so ga opazili in začeli gasiti domačini z mokrimi odejami, po klicu na interventno telefonsko število 112 pa so na kraj prišli še gasilci iz Gumina, prostovoljni gasilci iz Možca, gozdarska policija in prostovoljci civilne zaščite iz Rezije. Na kraju je bila tudi županja Anna Micelli. Gorelo je na površini kakih 3500 kvadratnih metrov. Požar so uspeli dokončno pogasiti okrog 23. ure, nakar so temeljito pregledali pogorišče, prostovoljni gasilci pa so med drugim preverili varnost območja s termičnimi kamerami, da ne bi bilo morebitnih skritih žarišč.