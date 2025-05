Goričane so deportirali »Slovani«

»Nesprejemljivo in sramotno«. Goriški predstavniki združenja partizanov ANPI-VZPI so zgroženi nad napisom na traku, s katerim je okrašen eden od vencev, ki so jih med nedavno slovesnostjo položili k novemu lapidariju deportiranim v Jugoslavijo v Spominskem parku v Gorici.

Pred spomenikom so bili včeraj zjutraj štirje venci: enega je položila Občina Gorica, enega združenje ANVGD, enega Lega nazionale, enega pa Unija Istranov. In ravno napis na modrem traku, s katerim je okrašen venec Unije, je v vrstah ANPI-VZPI - a ne samo - sprožil val ogorčenja. Napis se namreč glasi: »L’Unione degli Istriani in memoria dei goriziani deportati dagli slavi ed infoibati« (Unija Istranov v spomin na Goričane, ki so jih Slovani deportirali in usmrtili v fojbah).

»Slovani?!? Nesprejemljivo je, da se dandanes ob spomeniku dopušča kaj takega. Od goriškega župana Rodolfa Ziberne zahtevamo, naj k lapidariju pošlje lokalno policijo in naj se napis, ki podpihuje sovraštvo, nemudoma odstrani,« je za Primorski dnevnik dejal Mirko Primožič v imenu goriškega ANPI-VZPI. Po Primožičevem mnenju je nezaslišano, da se tak napis pojavlja v Gorici, tudi spričo tega, da v letošnjem letu skupaj z Novo Gorico nosi naziv Evropska prestolnica kulture, ki naj bi temeljila ravno na spravi in premoščanju delitev med narodoma. »Žal opažamo, da se ravno v tem času vse pogosteje dopušča in celo promovira fašistične parole in simbole,« je zaključil Mirko Primožič.