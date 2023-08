Goriška in Tržaška od nedelje med kandidati za največjo letošnjo vročino

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona bo v tem koncu tedna iz dneva v dan topleje, prevladovalo pa bo sončno vreme. Nekaj popoldanske nestanovitnosti bo zlasti v goratem svetu še danes in jutri popoldne, kakšen nevihtni oblak pa bi se lahko obrobno dotaknil še kakšnega drugega predela.

Najtoplejši subtropski zrak bo naše kraje preplavil od nedelje, nato se bo nad našim območjem zadrževal večji del prihodnjega tedna. Vseskozi bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Zelo toplo bo in mestoma soparno. Toplotna obremenitev se bo občutno povečala.

Ponekod bodo zlasti med nedeljo in sredo lahko namerili najvišje temperature v letošnjem poletju. Med kandidati sta tudi Goriška in Tržaška.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je najvišje letošnje temperature v FJK letos namerila 18. julija. Živo srebro se je tedaj v Koprivnem dotaknilo 35,6 stopinje Celzija, v Gradišču 37,2 stopinje Celzija, v Zgoniku 36,3 in v Trstu 33,6 stopinje Celzija. Nad nami se je tedaj zadrževal zelo vroč subtropski zrak, toda vseeno nekoliko manj vroč, kot bo tisti, ki se ravnokar približuje. Radiosonda iz Rivolta je 18. julija na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila natanko 19 stopinj Celzija, v prihodnjem tednu pa na isti višini pričakujemo do okrog 22 stopinj Celzija, torej okrog 3 stopinje Celzija več, kar bo tudi najvišja letošnja temperatura. Prav tako kot 18. julija bo zapihala burja, ki bo pospešila postopek segrevanja. V nedeljo in v začetku prihodnjega tedna je zato možno, da se bodo najvišje dnevne temperature v nižinah povzpele do okrog 37 stopinj Celzija, ob morju pa do okrog 35 stopinj Celzija. Vsaj kakšen krajevni temperaturni rekord bo po vsej verjetnosti padel, drugod pa bodo temperature zelo blizu letošnjih viškov.