»Uspeh reprezentance U20 nas je dodatno motiviral«

Med protagonisti slovenske zmage na košarkarskem evropskem prvenstvu U18 v Trentu je bil tudi Igor Stjepanović. Ljubljanski branilec in organizator igre bo v prihajajoči oblekel dres Jadranove članske ekipe.

Katera je bila skrivnost vašega uspeha na EP?

Rekel bi želja po dokazovanju. Ta generacija premore veliko talentov, manjkal pa nam je odmeven rezultat. Pred dvema letoma smo na EP U16 končali na 12. mestu, kar je bil res slab rezultat. Dokazati smo želeli, česa smo sposobni, sploh po tem, ko je reprezentanca U20 osvojila evropski naslov v Ljubljani. To nas je dodatno motiviralo.

Ste pričakovali, da boste tudi v finalu igrali tako suvereno?

Pred prvenstvom smo si kot cilj zadali uvrstitev na SP U19, ki bo prihodnje leto. Vedeli smo, da nam to lahko uspe. Po prvi zmagi nad Litvo smo začeli še bolj verjeti vase in ujeli zmagovalni ritem. V izločilnih bojih smo bili nato dejansko brezhibni. Pred finalom smo bili sproščeni, treme nismo čutili.

Vas poraz v drugem krogu proti Nemčiji ni zmotil?

Ravno nasprotno, za nas je bil pozitiven. Po tisti tekmi smo še bolj stopili skupaj in se zbrali.

Ste zadovoljni s svojo igro?

Seveda. Pozna se, da smo že štiri leta skupaj kot reprezentanca in da se s Stefanom in ostalimi zelo dobro poznamo.

Kaj pričakujete od naslednje sezone pri Jadranu?

Zame je to zelo dobra priložnost, da se preizkusim na članski ravni. V Vidmu bom še igral z ekipo U19, z Jadranom pa želim pridobiti čim več izkušenj.