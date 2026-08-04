Potovanje po Kitajski s knjigo v roki

Slovenska fotografinja in novinarka Meta Krese je posebej za Primorski dnevnik napisala reportažo v petih delih (prvo objavljamo danes) o svojih potovanjih po Kitajski z naslovom Potovanje s knjigo v roki. »Potovanje po Kitajski res ne razočara. Morda tudi zato, ker dobimo občutek, da so si v nekem trenutku zadali preprost cilj: svojo državo narediti prijaznejšo ljudem, ki v njej živijo – vrednoto, ki jo v številnih evropskih družbah vse bolj postavljamo na stranski tir,« piše v uvodni fotoreportaži Meta Krese.

»Seveda pa bi radi videli, kaj je ostalo od Kitajske, ki smo jo prvič videli pred skoraj pol stoletja. In ali jo bomo tokrat bolje razumeli prav s pomočjo njenih pisateljev,« še podčrtuje fotografinja in novinarka. Konec lanskega leta je v Gorici, skupaj s kolegoma Stevom McCurryjem in Alexom Majolijem, sooblikovala odmevno fotografsko razstavo Trije pogledi-Tre sguardi.