Maurizio Rozza, poveljnik devinskih gozdarskih policistov, se že skoraj štirideset let bori proti gozdnim požarom. Tokrat ga je čakala zahtevna in odgovorna naloga vodenja intervencije med Padričami in Gropado. Med pogovorom je večkrat zahreščala radijska postaja, s katero je usklajeval delo gasilk in gasilcev na tleh ter prelete gasilskih helikopterjev, da bi posadke zrakoplovov vodo odvrgle na pravo mesto.

»Na Padričah smo na nekaterih delih požarišča pri gašenju prvič uporabili kemijska sredstva,« se je pohvalil. Kot je povedal, gre za naravne snovi, ki se jih vmeša v vodo. V bazene, kjer vodo zajemajo helikopterji, vodi dodajo kanček penila. Pomembno je, da je snovi glede na vodo manj kot odstotek, sicer bi gosta pena med letom lahko pomazala šipo helikopterske kabine in zameglila pogled pilota. V ročnik gasilskih cevi pa namestijo kosu mila podoben predmet. Snov se topi v vodi, tekočina pa se oprime tal in ustvari zaščitni film, ki zaduši ogenj ter upočasnjuje izparevanje vode na razbeljeni površini. »Cilj je uporabiti čim manj vode ter čim učinkoviteje pogasiti ogenj,« je razložil. Vodni viri so zaradi suše omejeni, če bi se gasilci za gašenje priključili na gropajsko javno vodovodno omrežje, bi vas ostala brez vode.

»To niso več samo požari. To so prave zveri,« je gozdarski policist nazorno opisal pojav, proti kateremu se bori vsako poletje. V zadnjih letih se razmere slabšajo, zaradi hude suše in ekstremnih temperatur se ogenj vse prej razbesni.»Če pomislim na svoja prva leta, hitro ugotovim, da smo takrat lažje obvladovali požare,« je pojasnil Rozza in pohvalil delo prostovoljcev. Kot je povedal, predstavlja ognjeno leto 2022 nekakšen mejnik v boju proti požarom: »Takrat je bilo najhuje. Mesec in pol sem bil vsak dan na terenu. Požari na Krasu so merilo, s katerim primerjam vse ostale požare. Obenem pa je takratna stihija spodbudila prostovoljce, da so se še bolje usposobili. Danes lahko sami, povsem brez težav in učinkovito vodijo delo ekip na terenu. Za vsako ekipo vedo, na katerem delu požarišča se bori z ognjem.