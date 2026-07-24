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Kronika

Na planšariji jo je pičilo več sršenov in je doživela anafilaktični šok

V Karniji je sinoči potekala zahtevna reševalna akcija

Spletno uredništvo |
Karnija |
24. jul. 2026 | 12:46
    Na planšariji jo je pičilo več sršenov in je doživela anafilaktični šok
    Intervencija se je srečno zaključila ob 23.30 (CNSAS FVG)
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Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so sinoči posredovali na planšariji Fleons v Karniji, kjer je žensko, medtem ko je zlagala drva, pičilo več sršenov in je doživela anafilaktični šok. Na pomoč je poklical njen partner. Bil je v šoku, pri čemer ni uspel uporabiti satelitskega telefona, za običajne GSM telefone pa ni omrežja. Stekel je do točke, od koder je uspel poklicati reševalce. Kake pol ure kasneje je v planšariji Sissanis srečal gorskega reševalca, sicer znanca, in sta se s terenskim vozilom nemudoma odpeljala do poškodovane ženske. Medtem sta obvestila postajo gorskih reševalcev v kraju Forni Avoltri.

Na kraj je priletel reševalni helikopter, s katerega se je spustila zdravniška ekipa in so prispeli reševalci finančne policije. Zdravnik je žensko stabiliziral, nato so jo, da ne bi izgubljali dragocenega časa zaradi dvigovanja na helikopter, s terenskim vozilom prepeljali do kraja Pierabach, kjer so jo ponovno stabilizirali in jo končno naložili na helikopter ter nato prepeljali v videmsko bolnišnico. Ženska je zdaj izven življenjske nevarnosti.

Reševalci finančne policije so se nadalje ponovno odpravili v planšarijo in pospremili v dolino njeno mladoletno hčerko.

Intervencija se je zaključila ob 23.30.

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