Z motorjem zapeljala na nasprotni pas ter trčila v avto in kombi

Danes okoli 7.30 se je pri Ilirski Bistrici pripetila hujša prometna nesreča, poročajo Primorske novice. Po prvih podatkih je 34-letna motoristka, doma s Štajerske, peljala od Ilirske Bistrice proti Jelšanam, voznika avtomobila in kombija pa v nasprotni smeri. Motoristka je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčila v eno vozilo, zatem še v drugo. Motoristko so huje poškodovano odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo informacije o točnem dogajanju. Cesta je bila zaprta do 9.55, urejen je bil obvoz.