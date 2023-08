Gradbeni podjetji ogoljufali državo in več kot 500 naročnikov del

Videmski finančni policisti so na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave videmskega sodišča na predlog državnega tožilstva iz preventivnih razlogov zasegli 1,6 milijona evrov zaradi goljufij pri t.i. eko bonusu. Ovadili so štiri osebe, upravitelja dveh furlanskih gradbenih podjetij, inženirja in računovodjo. Ugotovili so, da sta podjetji prejeli bonus oz. davčni kredit za dela, ki jih v resnici nista opravili ali sta ju opravili le delno. Njihovo izvedbo pa sta potrjevala inženir in računovodja.

Med preiskavo so tudi ugotovili, da sta upravitelja obeh gradbenih podjetij ogoljufala več kot 500 naročnikov, zaradi česar so jih ti prijavili finančnim policistom in na videmsko državno tožilstvo. Nezakonito so prejeli okrog 5 milijonov evrov predujmov za dela, ki se jih niso sploh lotili ali so stekla le delno.

Za eno od gradbenih podjetij je videmsko sodišče sprožilo postopek stečaja.