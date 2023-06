Gradec, Dunaj in Trbiž vse bližji

Avstrijski zvezni deželi Koroška in Štajerska sta prejšnji teden slovesno zabeležili zgodovinski dogodek: po 15 letih gradnje je prvi potniški vlak prevozil nov, 33 kilometrov dolg železniški predor pod goro Golica (Koralm), ki ne bo le močno približal obe zvezni deželi, temveč tudi štajersko prestolnico Gradec in Dunaj z Italijo.

Prvi potniki posebne vožnje z vlakom na povsem novi povezavi sta bili delegaciji iz obeh zveznih dežel na čelu z deželnima glavarjema Petrom Kaiserjem (Koroška) in Christopherjem Drexlerjem (Štajerska). Prva vožnja s potniškim vlakom Avstrijskih zveznih železnic (ÖBB) je obenem bil znak začetka zaključnih del na novi železniški progi med obema deželama, ki bo bodo trajala še dve leti in pol. Uradni start tako potniškega kakor tudi tovornega prometa na novi progi med Gradcem in Celovcem z najdaljšim predorom v Avstriji je namreč načrtovan za december 2025. Potniški vlak, ki bo dosegel hitrost 250 kilometrov na uro, bo iz ene deželne prestolnice v drugo potreboval samo 45 minut. Pomeni, da se bo prestolnica avstrijske Štajerske močno približala tudi sosednji Italiji, saj vodi proga iz Celovca direktno proti avstrijsko-italijanski meji pri Vratah oz. Trbižu.

