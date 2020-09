Grahova kremna juha in testenine z beluši

Pri zelenjadarjih najdemo prvi pomladanski grah, ki je zame ena najboljših zelenjav. Poleg njih najdemo tudi sveže beluše iz bližnje okolice (Veneta in Furlanije), ki so pripravni za marsikatero spomladansko jed. Poglejmo najprej, kako pripravimo grahovo kremno juho .

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Krompir olupimo in ga narežemo na centimeter velike kocke; grah oluščimo, čebulo prav tako oluščimo in jo na drobno sesekljamo. V loncu segrejemo olje in na šibkem ognju prepražimo čebulo, a pazimo, da ne porjavi preveč. Ko je zlatorumena, dvignemo ogenj in primešamo krompir, premešamo in ga nekaj minut pustimo na močnem ognju. Prilijemo zajemalko tople juhe, premešamo, pokrijemo in kuhamo približno 7-8 minut.

Stalno mešamo in po potrebi dolijemo še juhe. Sedaj lahko lonec odkrijemo in dodamo grah: pustimo, da juha spet zavre: naj je bo toliko, da pokrije grah. Po potrebi solimo in pustimo, da vre pri šibkem ognju približno četrt ure. Točen čas kuhanja je pač odvisen od velikosti grahovih zrn. Ko sta grah in krompir skuhana, »zmiksamo« juho s paličnim mešalnikom, dokler ne dobimo gosto, tekočo maso. Če se nam zdi, lahko prilijemo 3-4 žlice sladke smetane. Ponudimo v krožnikih s kapljico surovega oljčnega olja in sveže mletim poprom. Najboljša je s kockami opečenega kruha.

Receptov za testenine z beluši je nič koliko. Sledeči je samo eden od tolikih.

Potrebujemo:

500 g zelenih belušev (nikakor ne divjih)

pol litra zelenjavne juhe

2 stroka česna

4 žlice sveže smetane

oljčno olje

sol

poper

testenine po želji (najboljši so peresniki ali pa makaroni)