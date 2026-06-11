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Kronika

Po terenskem vozilu zvečer iz Tilmenta reševali še enega moškega

Med krajema Dignano in Spilimbergo je z mostu padel v reko

Spletno uredništvo |
Videmska |
11. jun. 2026 | 11:33
    Po terenskem vozilu zvečer iz Tilmenta reševali še enega moškega
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Gorski reševalci iz Maniaga, gasilci in deželni reševalni helikopter so včeraj okrog 20. ure posredovali med krajema Dignano in Spilimbergo na Videmskem, kjer je z mostu moški padel v reko Tilment. V narasli reki se je uspel oprijeti hloda in preprečiti, da bi ga voda odnesla. S helikopterja ga je dosegel reševalec, ki ga je privezal na reševalni obroč. Nato so ga z vitlom potegnili na helikopter in se je reševanje uspešno zaključilo.

Včeraj v dopoldanskih urah je vedno na reki Tilment, toda na območju občine Osoppo, potekala druga reševalna akcija. V reki so namreč s terencem obtičali turistka in turist ter njuna dva psa. Tudi ta se je srečno iztekla.

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