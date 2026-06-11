Po terenskem vozilu zvečer iz Tilmenta reševali še enega moškega

Gorski reševalci iz Maniaga, gasilci in deželni reševalni helikopter so včeraj okrog 20. ure posredovali med krajema Dignano in Spilimbergo na Videmskem, kjer je z mostu moški padel v reko Tilment. V narasli reki se je uspel oprijeti hloda in preprečiti, da bi ga voda odnesla. S helikopterja ga je dosegel reševalec, ki ga je privezal na reševalni obroč. Nato so ga z vitlom potegnili na helikopter in se je reševanje uspešno zaključilo.

Včeraj v dopoldanskih urah je vedno na reki Tilment, toda na območju občine Osoppo, potekala druga reševalna akcija. V reki so namreč s terencem obtičali turistka in turist ter njuna dva psa. Tudi ta se je srečno iztekla.