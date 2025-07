Grdo so ga pobili na tla in ranili, ker je zahteval postopek v slovenščini

Na avstrijskem Koroškem in širše še zmeraj odmeva brutalna nedeljska policijska racija pri osrednjem deželnem antifašističnem muzeju Peršman. Okoli 30 do zob oboroženih policijskih specialcev je s psi, droni in celo s helikopterjem brez razumnega povoda prekinilo večdnevni mednarodni mladinski tabor, ki so ga pripravili pri Klubu slovenskih študentk in študentov z Dunaja ob pomoči Društva Peršman in Zveze koroških partizanov.

Zahteval je slovenščino

Za nameček so ob povratku iz muzeja avstrijski policisti v dolini Lepene surovo aretirali in poškodovali še enega udeleženca mednarodnega antifašističnega tabora pri Peršmanu. To je bil Nikolaj Orasche, tajnik Zveze koroških partizanov: »V Koprivni, ki leži v dolini med Peršmanom in Lepeno proti Železni Kapli, so me ustavili trije policijski specialci tako kot tudi vse, ki so se z avti peljali tam mimo. Povprašali so me po dokumentih, a sem zahteval, da postopek vodijo v slovenščini, do česar imam kot pripadnik slovenske manjšine na južnem Koroškem vso pravico. Izrazil sem tudi pričakovanje, da postopek zavoljo tega ne bo trajal dlje, kot za druge, ki so jih bili ustavili. Zabrusili so mi, da saj sem vendar avstrijski državljan in zatorej moram znati nemško. Zato sem zahteval, da se identificirajo, vsaj s številko. Tega niso želeli storiti in sem mrtvo hladno odpeljal z avtom naprej. Sledili so mi s prižganimi lučmi, a me na ozki cesti niso mogli prehiteti. Šele ko je ustavil avto pred mano, so me lahko obstopili in mi rekli, da moram dati roke na volan in da sem osumljen upora zoper državo.« Ker z njim še zmeraj niso govorili slovensko, Orasche ni hotel stopiti iz avta, zato so ga iz vozila grobo potegnili in ga surovo vrgli ob tla ter mu poškodovali glavo.