Policisti za računalniški kriminal iz Pescare so ovadili 28-letnega moškega s stalnim bivališčem v Vidmu, ki je na spletu grozil sinu žrtve Rdečih brigad. Pri preiskavi so sodelovali tudi policisti oddelka Digos iz Pescare, Vidma in Trsta.

Sin nekdanje žrtve Rdečih brigad, karabinjerja Giovannija D’Alonsa, tudi sam karabinjer, Bruno D’Alonso, je na spetu zasledil prekrižano očetovo fotografijo, zraven nje pa napis, »sei il prossimo« (zdaj si ti na vrsti), ki je bil očitno namenjen njemu. Policisti so ugotovili, da je bil uporabnik profila na Instagramu, od koder so prihajale grožnje, 28-letni Videmčan. Opravili so tudi nekaj hišnih preiskav v stanovanjih, ki jih je uporabljal v Trstu in Vidmu. Zasegli so več mobilnih telefonov in računalnikov, ki jih bodo preiskali.