Guardian: Hrvaška policija riše križe na glave migrantov

Hrvaška policija naj bi z barvnim sprejem risala križe na glave migrantov, ki poskušajo prestopiti mejo med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, poroča britanski časnik Guardian. Organizacija združenih narodov je hrvaško vlado pozvala, naj sproži preiskavo o najnovejšem domnevnem nasilju nad migranti, izpostavljajo. Guardian je na svoji spletni strani objavil tudi več fotografij, ki naj bi jih prejeli od humanitarnih organizacij, na katerih so ljudje, ki imajo na glavi narisane križe z oranžnim sprejem.

Guardian je v poglobljenem članku citiral Jacka Sapocha iz nevladne organizacije No Name Kitcheh, ki deluje v Veliki Kladuši, dva kilometra od meje. Eden od ciljev takšnega obnašanja je ponižanje beguncev in migrantov, ki skušajo prečkati mejo, je ocenil Sapoch. Menil je, da hrvaški policisti uporabljajo sprej, da bi označili tiste, ki skušajo znova prečkati mejo. Druga možnost je po njegovem, da želijo migrante, med katerimi prevladujejo muslimani, psihološko prizadeti s križem kot verskim simbolom, kar je še posebej zaskrbljujoče.

Viri nevladne organizacije NNK trdijo, da je skupina migrantov, ki je 6. maja skušala prekoračiti mejo v Poljani (Bosna), bila zavrnjena, na glave pa so jim z barvnim sprejem narisali križe. Skupini naj bi tudi ukradli denar in mobilne telefone.

Guardian poroča, da poskušajo skupine migrantov vsako noč iz BiH vstopiti na Hrvaško, tam pa jih pričakajo enote hrvaške policije, opremljene s pištolami, palicami in očali za nočno opazovanje.