Na Dnevu pravljic je otroke obiskala Muca Copatarica

»Otroci ob branju razvijajo domišljijo, ustvarjajo prijetnejše odnose s svojimi starši, obenem pa jih branje spodbuja h kritičnemu razmišljanju in boljši koncentraciji,« je Barbara Ferluga, predsednica Slovenskega dramskega društva Jaka Štoka, dejala na Dnevu pravljic, ki je v nedeljo v povezavi z mednarodnim dnevom knjig za otroke potekal v polni dvorani Kulturnega doma Prosek Kontovel.

Prireditev je zaživela lani, ko je Veronika Sossa, odbornica dramskega društva in odgovorna za otroški gledališki program, predstavila svojo zamisel o celodnevnem dogodku za otroke. V društvu Jaka Štoka poleg Dneva pravljic organizirajo dramske delavnice, sestajata se namreč dve otroški skupini. Prvo sestavljajo osnovnošolski otroci, drugo pa srednješolci. Poleg tega imajo najmlajši na voljo dva gledališka abonmaja, ki se tudi razlikujeta glede na starost gledalcev. Poleti pa bodo v društvu organizirali poletni gledališki teden, ki ga bodo vodili Nicole Starc in drugi gledališki ustvarjalci iz slovenskega dramskega okolja. »Dogajanje v društvu je kar pestro,« je pojasnila predsednica Barbara Ferluga.

Od jutra do popoldneva

Bogat nedeljski celodnevni program se je začel s pravljico za dobro jutro, ki jo je številnim prisotnim otrokom prebrala učiteljica Biserka Cesar. Otroci so poslušali pripoved Živalska olimpijada pisateljice Svetlane Makarovič, ob branju pa so tudi telovadili: »Govor je bil o športu in olimpijskih igrah. Mladi bralci so z velikim zanimanjem spremljali pripoved, med branjem pa so posnemali nastopajoče živali. Plavali so kot vidra in igrali namizni tenis kot hrčki ter se ob tem razgibali,« je pojasnila pripovedovalka.

Otroci in njihovi starši so si v Kulturnem domu ogledali knjižno gradivo, ki ga je nudil Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice. Tržaško knjižno središče pa je poskrbelo, da so mladi bralci knjige tudi kupili. Sledila je pravljica o Muci Copatarici, priljubljeni junakinji slovenske mladinske literature. Prebrala jo je gledališka in filmska igralka Lara Komar. Otroci so bili zelo presenečeni, saj jih je glavna junakinja zgodbe celo obiskala, v živo je nastopila v obliki maskote. Otroci so se z njo in s pripovedovalko zgodbe pogovarjali. Lara Komar je nato vodila tudi pravljični kviz, ki so se ga poleg otrok lahko udeležili tudi starši.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.