Guccinijevi »s’ciavi«: Cazzullo odgovarja Berdonu

Novinar Aldo Cazzullo v današnjem časopisu Il Corriere della Sera odgovarja tržaškemu odvetniku Andreju Berdonu v zvezi z žaljivko »s’ciavi«, ki jo je v intervjuju uporabil kantavtor in pisatelj Francesco Guccini. Berdon ga opozarja, da je v Primorskem dnevniku Guccini obžaloval uporabo omenjenega rasističnega vzdevka in da bi torej bilo prav, da bi njegovo obžalovanje javno obelodanil tudi časopis Il Corriere della Sera, ki je objavil intervju. Drugače bi bralci mislili, da je normalno imenovati Slovence z omenjeno žaljivko.

Cazzullo odgovarja, da je Guccini zelo občutljiv človek in da so bila dogajanja na vzhodni meji preveč boleča in občutljiva, da bi lahko o tem izrazil mnenje. Omejil se je le na pripombo, da potemtakem odslej ne bo mogoče več imenovati »Pepi sciavo« enega izmed najbolj znanih tržaških lokalov in da bo treba zamenjati ime nabrežja »Riva degli Schiavoni« v Benetkah. Zaradi politične korektnosti pa nastajajo razni Orbáni in Trumpi, je zaključil.