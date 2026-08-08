Jutri bodo v Škednju krstili Cornelia v maškarah

V Škednju se jutri pod večer obeta velika pustna zabava, saj bodo v mestni četrti praznovali krst pusta Cornelia, ki se vključuje v niz dogodkov Škedenj pod zvezdami. Procesija v maškarah bo v spremstvu godbe Refolo štartala pri Škedenjski ulici 158 (sedež skupine Lalo) in se bo zaključila v središču četrti, kjer bodo na trgu ob 19.30 krstili malega Cornelija z gin tonikom. Ob 20. uri bo koncert skupine Bandomat, za njimi bodo ob 22. uri nastopili Magazzino Commerciale in Dennis Fantina.

Že od 16. ure bo v Škednju priložnost za šport, glasbo in zabavo, saj prireja združenje Arci turnir v namiznem nogometu za mlade in manj mlade (vpisovanje na sedežu krožka Falisca, Ulica Soncini 191); poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Udeležbo velja potrditi na 353 4673940. Po ulicah bo obrtniški sejem, v društvu Grbec pa bo na ogled fotografska razstava Škedenj, fragmenti ... nekdanjega časa. Tam bo tudi stojnica društva Il gattile in predstavili se bodo mladi Zadruge 2001.

Od 15. ure pa vse do konca prireditve bo zaprta za promet Škedenjska ulica med ulicama Giardini in Banelli ter Ulica Soncini med poštnim uradom in Škedenjsko ulico. Prepoved parkiranja pa bo tu veljala že od 13. ure. Prekinjena bo avtobusna linija 29, medtem ko bo avtobus 8 redno vozil.