V Italiji manj odličnjakov, a več pohval: kako pa na slovenskih šolah?

Letošnji maturitetni izpit je v Italiji v primerjavi z lanskim šolskim letom manj dijakov in dijakinj izdelalo z najvišjo oceno, se pravi 100/100, delež odličnjakov, ki so poleg odlike osvojili še pohvalo, pa ostaja razmeroma stabilen, saj se je z lanskih 2,8 odstotka letos zvišal za 0,1 %. Potrdilo o dokončanju srednje šole druge stopnje, na katerem je natisnjena najvišja ocena, bo letos prejelo 5,3 %, lani pa je takih bilo za 7,1 %. Vseh maturantov je letos bilo 527.747, izpit je izdelalo 99,8 % maturantov in maturantk.

Zanimalo nas je razumeti, če se opisan trend morebiti kaže tudi na šolah s slovenskih učnim jezikom v Italiji. V poštev smo vzeli izključno srednje šole druge stopnje in sicer petletno obdobje, od leta 2022 do letos. Tako na tržaških kot na goriških drugostopenjskih srednjih šolah se število odličnjakov znižuje, potem ko je bilo število »stotic« v letih 2022 (16 v Trstu, 9 v Gorici) in 2023 (20 v Trstu, 11 v Gorici) kar visoko.

Izpis podatkov o odličnjakih na nacionalni ravni kaže podoben trend, le da je v Italiji v zadnjih petih letih najvišji delež odličnjakov bil dosežen leta 2022, ko jih je bilo za 9,4 %, pri nas pa je vrhunec bil dosežen leto kasneje. Od takrat število maturantov, ki so izpit opravili z najvišjo oceno, pada.

V Trstu je letos število odličnjakov ostalo enako kot lani (7), število pohval pa se je podvojilo (z 2 na 4), medtem ko se je na drugostopenjskih srednjih šolah v Gorici število »stotic« na letošnji maturi znižalo (lani 6, letos 1), pohval pa ni bilo.