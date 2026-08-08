Sanjski vrt za glasbeno zatočišče

Danes se vračamo na italijanski polotok, v kraj Cecina blizu Livorna, od koder so doma člani benda Mr. Bison. Konec septembra bodo namreč izdali nov plošček z naslovom The Garden of Forgotten Dreams.

Skupino Mr. Bison je leta 2009 ustanovil kitarist Matteo Barsacchi, poleg njega pa sta takrat stala še drugi kitarist Federico Chiesa in bobnar Gabriele Bianchi. S to postavo je bend izdal najprej EP ploščo We don’t like love songs, leta 2012 pa prvenec We’ll be Brief. V naslednjih letih so člani benda ubrali različne poti, Chiesa in Bianchi sta skupino zapustila, na njuno mesto pa sta prišla kitarist Matteo Sciocchetto in bobnar Matteo D’Ignazi. Leta 2016 je z novo postavo ugledal luč sveta plošček Asteroid, dve leti kasneje pa album Holy Oak. Fantje so stoner glasbo začeli spajati z vse več psihedeličnimi melodijami in efekti. Z nekaterimi uspešnimi turnejami pa so prodrli tudi na evropski trg.

Na začetku leta 2020 so se »trije Mateji« lotili novih komadov za četrti plošček Seaward. Morje je bila glavna tematika nove plošče. Bil je to neke vrste »concept album«, v katerem je igrala glavno vlogo grška boginja ljubezni in lepote Afrodita. Seaward je bila zrela plošča, na njej pa je bilo veliko prog in psihedeličnega roka iz sedemdesetih. Istemu kalupu je sledil tudi plošček Echoes from the Universe iz leta 2024. Bobnarja D’Ignazija je zamenjal Lorenzo Salvadori, v skupino pa je stopil tudi vsestranski glasbenik Davide Salvadori. Ta je soundu benda dodal nove glasbene nianse in ga povzdignil na višji nivo. Očiten kakovostni skok so opazili tudi organizatorji večjih evropskih festivalov. Zasedba je tako nastopila na marsikaterem izmed teh in še dodatno utrdila svoje mesto na evropski rok psihedelični sceni.

Na vrsti je zdaj nova plošča The Garden of Forgotten Dreams. Vrt je podoba, ki se najpogosteje pojavlja v albumu. »Izbrali smo ga kot metaforo za “zatočišče”, kraj, kjer lahko negujemo svoja naravna nagnjenja, a hkrati tudi skrijemo naše skrivnosti in senčne plati. Vrt varuje naše sanje in prizadevanja, dokler jih nismo pripravljeni razkriti drugim,« nam je povedal Barsacchi. Junija so fantje najprej izdali single Cosmic Tide. Gre za najkrajšo pesem nove plošče, v njej pa so vsi elementi, ki jih nato spet srečamo v drugih komadih: prog rok, psihedelija in trši rok, ki spominja na sedemdeseta. Pred nekaj dnevi je prišel na vrsto drugi single Bright Shadow, verjetno najboljša skladba ploščka. Najprej akustične kitare, ki se nato čudovito spremenijo v pravo rokersko vesoljsko popotovanje. Preostalim komadom boste prisluhnili konec septembra in mislim, da ne boste razočarani!

Bend Mr. Bison lahko postavimo ob bok norveškim gurujem Motorpsycho, a tudi ameriško-nemški skupini Elder in Američanom All Them Witches, torej špici svetovne underground psihedelije. Barsacchi in njegovi lahko od danes sedijo pri isti mizi.



The Garden of Forgotten Dreams

Mr. Bison

Psihedelični prog rok

Heavy Psych Sounds Records, 2026