V Nogometnem društvu Gorica je konec z nogometom

Zdaj ni več dvomov. Zadolženo Nogometno društvo Gorica, ki je ob koncu pretekle sezone ostalo brez tekmovalne licence za člansko ekipo, obstaja le še na papirju. Danes je prišla dokončna potrditev. Klub naj bi šel v prisilno poravnavo, poročajo Primorske novice.

Mladinci Gorice ne bodo igrali v prvi ligi, kamor se se vrnili pred letošnjo sezono in bodo tako dobili proste roke pri iskanju novih klubov. Mlajše selekcije v Novi Gorici bodo tako zastopane le še v eni nogometni šoli. Društvo mladi nogometaš Gorica (DMNG) bo z rezultatsko povezanima selekcijama kadetov in starejših dečkov tekmoval v drugi ligi za razliko od mladincev.

Veliko vprašanje pa je, ali bomo v Novi Gorici v sezoni 2026/27 spremljali članski nogomet oziroma ali se bo DMNG odločil za ta korak. Prihodnji teden bi morala Gorica odigrati predkrog pokalnega tekmovanja s Tolminom, tudi čas za prijavo v primorsko ligo, ki se začne prvi septembrski vikend, pa se počasi izteka.