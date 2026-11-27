Plačevanje s karticami v evrskem območju pridobiva vse večjo vrednost in v letošnjem letu so plačila s karticami v trgovinah prvič prehitela gotovinska plačila, je pokazala raziskava Evropske centralne banke (ECB), cilj katere je razumeti plačilne navade in preference potrošnikov glede različnih plačilnih instrumentov. V letu 2026 je bilo 45 odstotkov transakcij na fizičnih plačilnih mestih opravljenih s karticami, 44 odstotkov pa z gotovino, izhaja iz raziskave, pri kateri je sodelovalo kakih 51.500 ljudi. Tovrstne podatke so začeli zbirati leta 2016, tokrat pa gotovina prvič ni na prvem mestu. Delež mobilnih plačil, na primer prek pametnega telefona, se je s šestih odstotkov v prejšnji raziskavi leta 2024 povečal na devet odstotkov.

Kljub spremembam v plačilnih navadah ostajajo preference potrošnikov v območju evra večinoma nespremenjene, poroča ECB. Pri plačevanju v trgovinah daje 54 odstotkov potrošnikov prednost karticam ali drugim brezgotovinskim načinom plačila, 22 odstotkov pa gotovini. Nekaj manj kot četrtina (23 odstotkov) pa ni navedla jasne izbire glede načina plačevanja.

Iz raziskave je razvidno, da se gotovina najpogosteje uporablja za plačila majhnih zneskov – do 20 evrov – in nakazila med posamezniki. Potrošniki med prednostmi gotovine omenjajo zasebnost in sledenje porabi, medtem ko pri karticah omenjajo udobje in hitrost. Sicer pa se tudi za manjše zneske vse pogosteje uporabljajo kartice: če je leta 2019 povprečni znesek plačila s kartico znašal 59 evrov, se je do letos znižal na 35 evrov.

Medtem ko je v Italiji delež gotovinskih plačil prvič zdrsnil pod polovico, se Slovenci bankovcem in kovancem odpovedujejo počasneje. Slovenija je namreč država, v kateri potrošniki najpogosteje plačujejo z gotovino, saj z bankovci in kovanci opravijo 58 % plačil na fizičnih prodajnih mestih, v Italiji pa tako ravna 49 % potrošnikov. Povprečje vseh držav v območju evra znaša 44 %.