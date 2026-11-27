Tržaški lokalni prevoznik Trieste Trasporti je od današnjega večera okrepil ponudbo nočnega avtobusa na klic Notturno.

Nočni avtobus na klic je na voljo od poletja 2023. Avtobusi obratujejo celo leto ob petkih in sobotah, med šolskim letom pa tudi ob sredah. Preko aplikacije je mogoče naročiti vožnje med 22. in 4. uro. Doslej je vožnje opravljalo sedem avtobusov, odslej jih bo med vikendom deset. Ob sredah pa jih bo še dalje vozilo sedem. S tem prihaja prevoznik naproti vse večjemu številu uporabnikov. Nočni avtobus vozi po centru Trsta in prvem predmestnem pasu, ustavlja pa na običajnih avtobusnih postajališčih.