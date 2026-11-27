Večji del Slovenije je včeraj popoldne in zvečer ter ponoči pobelil sneg. Snežna odeja je po podatkih Arsa na Kaninu zdaj visoka 95 centimetrov, 70 na Kredarici, 52 na Vršiču in 49 centimetrov na Voglu. V Ratečah so namerili 27 centimetrov snega, v Logatcu 21, na Vrhniki 17, v Ljubljani 6 centimetrov in v Postojni 3 centimetre.

Na cestah ni večjih težav. Dars še vedno opozarja, da so na cestah posipne in plužne skupine. Voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.