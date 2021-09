Hitri internet bo stekel tudi v Benečiji

Podjetje Open Fiber je sporočilo, da bo prihodnje leto namestilo optična vlakna tudi v Benečiji. Do konca poletja 2022 bi morala tako hitra internetna povezava steči med drugim v občinah Dreka, Garmak, Podbonesec, Svet Lienart, Špeter, Sovodnje in Srednje. Za vzpostavitev hitrega interneta v Benečiji si je posebej prizadevala deželna uprava. V seznam občin in krajev, kjer bodo namestili optična vlakna, so med drugim vključili tudi manjše krajevne uprave, kjer je manj kot 25 gospodinjstev, ki bi sicer izostale iz načrta.