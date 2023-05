Hrvaška bo opozarjala svoje državljane s SMS sporočili

Na Hrvaškem uvajajo nov alarmni sistem za opozarjanje svojih državljanov pred kriznimi situacijami. Obveščali jih bodo s SMS sporočili, ki jih bodo poslali na mobilne telefone. Vest je danes sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Poskusni SMS bodo državljanom poslali to soboto, 3. junija.

Smisel opozarjanja je reševanje človeških življenj in premoženja, je povedal minister Božinović. Podoben način opozarjanja lastnih prebivalcev že udejanjajo marsikje po svetu. Pripravili pa so ga z agencijo za zaščito podatkov Hakom skladno s smernicami Evropske unije, zato da bo zagotovljena varnost občutljivih podatkov. Sistem bo lahko koristen tudi med reševalnimi akcijami, saj bo v realnem času omogočal reševalcem poznavanje števila ljudi na določenem območju. »Dnevno prisostvujemo naravnim ujmam, ki so vse pogostejše,« je povedal minister Božinović, »posledice klimatskih sprememb so na dnevnem redu po vsem svetu, tudi na Hrvaškem, zato je pravočasno opozarjanje pomembno,« je zaključil.