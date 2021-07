Hrvaška in Tondo za Krško 2, ostali proti

Hrvaška je pripravljena na pogovore s Slovenijo o financiranju gradnje drugega bloka nuklearke v Krškem kot tudi o nabavi elektrike iz njega, je včeraj izjavil hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić. Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je izjavil, da je Hrvaška pripravljena na pogovore o drugem bloku nuklearke, da pa pričakuje dokončno odločitev Slovenije.Prav tako včeraj je avstrijska ministrica za okolje Leonore Gewessler glede teh načrtov vnovič izrazila »velike pomisleke Avstrije«. V torek se je o tem pogovarjala s slovenskim kolegom Andrejem Vizjakom in ga ob robu neformalnega srečanja ministrov za okolje na Brdu pri Kranju pozvala, naj se potresna ogroženost lokacije ponovno preveri s strani mednarodnih strokovnjakov. Jedrska energija na splošno »ni varna« in predstavlja »ogromna tveganja«, so prepričani na Dunaju.

Gradnji drugega bloka niso naklonjeni niti v Italiji, med redkimi izjemami je poslanec sredinske stranke Noi con l’Italia in nekdanji predsednik Furlanije - Julijske krajine Renzo Tondo. V pogovoru za Primorski dnevnik je ponovil, da bi bilo za Furlanijo - Julijsko krajino modro, ko bi vstopila v partnerstvo Nuklearne elektrarne Krško. »Elektrarna je tako ali drugače tam, tveganje je njihovo, zakaj ne bi prišli v upravni odbor? Naš energetski sistem bi imel od tega korist, hkrati pa bi imeli besedo pri nadzoru,« pravi Tondo.

