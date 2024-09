Hrvaške avtoceste tudi po poletni sezoni z deset odstotkov višjimi cestninami

Cestnine na hrvaških avtocestah bodo tudi po koncu poletne sezone ostale enake, je danes sporočilo javno hrvaško avtocestno podjetje Hrvatske autoceste (Hac). Hac, ki upravlja z največjim deležem avtocest na Hrvaškem, je cestnine za določene kategorije vozil, med njimi tudi osebna vozila, pred 1. julijem podražil za 10 odstotkov.

V podjetju sezonske cestnine, ki veljajo med 1. julijem in 30. septembrom, uvajajo že vse od leta 2017. Tokrat cestnin za osebna vozila ne bodo vrnili na stanje pred julijem tako kot pretekla leta, so sporočili iz Haca.

Tovornjaki in avtobusi so tudi v poletnih mesecih plačevali enako cestnino kot sicer, cene pa se od torka ne bodo spremenile.

V Hacu so razlog za to odločitev pripisali večjim stroškom vzdrževanja in gradbenih del. Kot so še poudarili, morajo korigirati cene, da bi zagotovili finančno stabilnost.

Izpostavili so, da cestnin z izjemo poletne sezone niso zviševali vse od leta 2012. Obenem so dodali, da so ob vstopu Hrvaške v evrsko območje cestnine ob preračunavanju v evre zaokrožili navzdol.

Od torka bo tako za cestnino za osebni avto na delu avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem še naprej treba odšteti 2,80 evra, medtem ko je pred 1. julijem stala 2,50 evra. Na delu med Zagrebom in Dugopoljem cestnina znaša 26,40 evra, za vožnjo na odseku Zagreb-Reka je treba odšteti 10,10 evra, za odsek med Zagrebom in Goričani pa 6,40 evra. Na avtocesti A3 je cestnina za vožnjo na odseku med Zagrebom in Lipovacem 18,60 evra, na odseku med Zagrebom in Osijekom pa 17,70 evra.