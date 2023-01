Hud požar uničil hotelski objekt v Saurisu

Več gasilskih ekip iz Vidma, Tolmeča, Gumina, Rigolata in Saurisa je od 23.30 na delu v Spodnjem Saurisu v Karniji, kjer je požar zajel objekt v hotelskem naselju. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da v njem na srečo ni bilo nikogar in so začeli z gašenjem. Objekt je sicer skoraj v celoti iz lesa in se je ogenj naglo širil, dostop gasilcev pa so močno ovirale tudi zasnežene ceste. V jutranjih urah so glavnino požara pogasili, ukvarjali pa so se v glavnem le še s posameznimi žarišči in zavarovanjem objekta. Vzroke požara, v katerem ni bilo poškodovanih, preiskujejo.