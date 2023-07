Huje poškodovana 58-letna voznica

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Pasianu pri Pordenonu, kjer se je v prometni nesreči poškodovala 58-letna voznica. Izgubila je nadzor nad avtomobilom in zapeljala v obcestni jarek. Operaterji interventne telefonske številke 112 so na kraj poslali reševalno vozilo iz kraja Azzano Decimo in reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v hudem zdravstvenem stanju. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče. Pomagali so reševalcem pri oskrbi voznice, ki je bila poškodovana v avtomobilu. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.