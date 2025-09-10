Sreda, 10 september 2025
Predsedniški obisk

»Hvala, predsednik Mattarella, za Narodni dom«

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar se je italijanskemu gostu zahvalila za skrb, ki jo namenja Slovencem v Italiji

Sandor Tence |
Ljubljana |
10. sep. 2025 | 18:00
    Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello danes v Ljubljani (ANSA)
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je danes popoldne začel dvodnevni uradni obisk v Sloveniji. Danes se mudi v Ljubljani, kjer se je srečal s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar, jutri pa bo z gostiteljico obiskal Koper. Italijanski predsednik se je srečal tudi s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom in s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Na srečanju sta Mattarella in Pirc Musar veliko govorila o slovenski manjšini v Italiji in o italijanski v Sloveniji. Gostiteljica se je gostu med drugim zahvalila za velike napore, ki jih je vložil v vračanje tržaškega Narodnega doma slovenski manjšini, postopek vračanja po njeni oceni poteka po začrtani časovnici. Beseda je tekla tudi o vprašanju parlamentarne zastopanosti Slovencev v Italiji ter o nedavni vrnitvi znamenite umetnine Vittoreja Carpaccia v piransko cerkev.

Predsednika zelo skrbijo ruski droni na Poljskem in nevzdržna humanitarna situacija v Gazi. Mattarella je kot nesprejemljivo ocenil zamisel, da bi iz Gaze izgnali krajevno prebivalstvo, medtem ko je Pirc Musar obsodila izraelski napad na suvereni Katar.

