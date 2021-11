Idrijski policisti zasegli štiri kilograme konoplje

Idrijski policisti so prejšnji teden v treh hišnih preiskavah v Žirovnici, Žireh in Predgrižah pri 40-letnem Gorenjcu in 53-letni Idrijčanki zasegli skupno štiri kilograme konoplje, poročajo Primorske novice. Osumljena sta imela posušene in zamrznjene delce tega rastlinja in sadike različnih velikosti.

Pred dnevi so idrijski policisti zaradi suma, da se 40-letni Gorenjec ukvarja s proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami na tolminskem okrajnem sodišču dobili odredbo za hišno preiskavo. Z njo so potrkali na vrata osumljenca.

Najprej so opravili hišno preiskavo pri njem v Žireh, kjer so našli in zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere so policisti posumili, da gre za konopljo. Nato pa so v naselju Žirovnica v idrijski občini našli in zasegli večjo količino konoplje. Po oceni policistov je imel osumljeni približno dva kilograma posušenih in zamrznjenih rastlinskih delcev, ki so jih poslali na analizo.

Istega dne so na območju naselja Predgriže idrijski policisti opravili hišno preiskavo še pri 53-letni ženski. Tudi pri njej so zasegli večjo količino posušenih rastlin konoplje, skupaj približno dva kilograma.

Če bo analiza potrdila, da gre v obeh primerih za prepovedano drogo, bodo idrijski policisti zoper oba kršitelja uvedli prekrškovni postopek in jima izdali odločbi zaradi prekrška. O vseh ugotovitvah so obvestili tudi novogoriško tožilstvo.