Incidenca postopno upada

V FJK so danes ob skupnem številu 7525 testiranj potrdili 1364 novih okužb z novim koronavirusom. Ob 2135 PCR testiranjih so potrdili 211 novih okužb in ob 5390 hitrih antigenskih testih 1153 novih okužb. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 291 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje jih potrebuje sedem.

Umrlo je pet bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK skupno umrlo 5253 bolnikov s covidom-19, in sicer 1312 na Tržaškem, 2448 na Videmskem, 1007 na Pordenonskem in 486 na Goriškem.

Incidenca je zdaj 838,2 okužbe na 100.000 prebivalcev in postopno upada.