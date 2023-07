Inflacija vplivala tudi na cene v turističnem sektorju

V letošnjem poletju smo že nekajkrat pisali o dopustu, ki po eni strani postaja vse dražji, po drugi pa vse bolj priljubljen. To potrjujejo tudi zadnji podatki, ki sta jih posredovala Italijansko državno združenje potrošnikov in državno obrtniško združenje za turizem in trgovino. Prvo opozarja na poskok cen, ki zadevajo turistični sektor, od prevoznih sredstev do stroškov za plaže in nastanitve, drugo pa na to, da bi lahko število turistov, ki bodo Italijo obiskali julija, popravilo rekord iz predpandemskega leta 2019.

Zelo draga letala

Državno združenje potrošnikov je analiziralo podatke statističnega zavoda Istat in ugotovilo, da so se v turističnem sektorju v primerjavi z lanskim letom najbolj podražile cene letalskih kart za notranje lete, saj so junija letos stale v povprečju za 28,9 % več kot junija lani. Za 26 % so se podražili leti za evropske destinacije, medtem ko je inflacija manj prizadela potovanja izven celine, za katera so se karte podražile »le« za 7,9 %.

Sladoled kot zlato

Raziskava upošteva cene najrazličnejših storitev ali dobrin, ki spadajo v počitniško obdobje. Na tretjem mestu po odstotku podražitve, po državnih in evropskih letih, se je tako znašel sladoled, ki je za 18,9 % dražji kot lani, to pa lahko ugotovimo ob vsakem obisku prodajalne sladoleda tudi pri nas. Paketi za počitnice na italijanskih tleh so se podražili za 18,4 %, brezalkoholne pijače za 17,4 %, hoteli 15,9 %, sadni sokovi in zelenjava 15,8 %, mineralna voda 11,9 %, zabaviščni parki pa za 9,4 %. Na desetem mestu lestvice pa so se znašle verige s hitro prehrano (+8,2 %), medtem ko je bila podražitev v picerijah (+6,2 %) in restavracija (+5,5 %) nekoliko nižja.