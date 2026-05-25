Začasna zapora ceste pod Nabrežino in prepovedan dostop do plaže

Občina Devin - Nabrežina obvešča, da je župan odredil zaporo za promet in pešce na območju obale pod Nabrežino, kjer potekajo sanacijska dela zaradi erozijske ogroženosti. Odredba je bila sprejeta na predlog gradbenega podjetja, ki izvaja dela, in Konzorcija za bonifikacijo posoške ravnine.

Od torka, 26. maja, do 15. junija bo tako, z izjemo dela prostih dni, prepovedan promet za vozila in pešce na odseku edine ceste, ki z Obalne ceste pelje proti nabrežinski obali (kopališče Le Ginestre, Residence Europa itd.). Natančneje bo zapora veljala na zasebni cesti od ostrega ovinka pri hišni številki 153/R do zgradb na naslovih Nabrežina 153/D, 153/E, 153/F, 153/F1 in 153/M. Zapora bo veljala vsak dan med 8. in 12. ter med 13. in 18. uro. Odredba obenem prepoveduje dostop in uporabo plaže pod območjem gradbišča za celotno obdobje izvajanja del.

Občina poudarja, da je bil ukrep sprejet zaradi zagotavljanja javne varnosti, saj po oceni geologov na območju obstaja nevarnost plazov in rušenja skal.