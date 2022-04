Iščejo pogrešano 57-letnico

V občini Barcis na Pordenonskem od danes ponoči vodijo gasilci iskalno akcijo pri Ponte Antoi. Iščejo 57-letno žensko s prebivališčem v Montereale Valcellina. 57-letnica se je na ekskurzijo odpravila včeraj, nakar se ni več vrnila.

Poleg gasilcev pri iskalni akciji sodelujejo tudi potapljači in druge reševalne skupine. Reševalci si pomagajo tudi z droni iz Bergama in skupino za iskanje ljudi preko telefonskega signala gasilcev iz Vareseja. Pri akciji sodelujejo tudi karabinjerji, finančna policija, in gorska reševalna služba.