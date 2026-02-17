Iskali dragocenosti, odnesli ledvična kamna

Vlomilci so bili očitno prepričani, da kradejo drage kamne. V škatlici, ki so jo odtujili, pa sta bila ledvična kamna. Do nenavadne tatvine je prišlo v Pordenonu, v stanovanju Giuseppeja Ragogne, nekdanjega urednika dnevnika Messaggero Veneto. Vlomilci so v stanovanje vstopili prek balkona in ga razmetali. Iskali so dragocenosti, gotovino in zlato. Našli so le nekaj bankovcev, ameriški dolarjev in angleških funtov, v vrednosti 150 evrov, ki jih je oškodovanec hranil po potovanjih v tujino. Potem pa so naleteli na škatlico s kristaloma, prepričani so bili, da gre za draga kamna. Tatovi so se krepko zmotili, ukradli so dva primerka usedline mineralov in soli, ki nastane v ledvicah zaradi koncentriranega urina, pomanjkanja tekočine ali prehrane. Ragogna, ki je vlom prijavil varnostnim organom, je pojasnil, da je ledvična kamna pravkar dobil nazaj iz laboratorija, kjer so ju analizirali. Hranil ju je v škatlici, na ketero so naleteli nepridipravi, ki so kalkulusa zamenjali za dragocena kristala.