V Jadranove vrste se vrača Gianmarco Gobbato

Gianmarco Gobbato (1998, 194cm) se po večmesečni rehabilitaciji vrača v Jadranove vrste. »Njegova vrnitev predstavlja pomembno okrepitev za moštvo pred nadaljevanjem tekmovanja v B ligi,« so o košarkarju, ki si je v zaključku lanske sezone hudo poškodoval kolenske vezi, povedali pri športnem društvu Jadran. Poudarili so še, da je Gobbato v preteklosti že dokazal svojo energijo, borbenost in značaj, ki ostajajo njegove ključne odlike na igrišču in v garderobi.

To pa še ni vse: Gianmarco in njegov brat Enrico (1998, 194 cm, krilo), ki prav tako igra v vrstah Jadrana, bosta edina dvojčka v v letošnji B ligi, ki si delita igrišče v istem moštvu.