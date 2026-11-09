»Istra kraj sobivanja Slovencev, Hrvatov in Italijanov«

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in hrvaški predsednik Zoran Milanović sta se udeležila nedeljske spominske slovesnosti ob 82. obletnici bitke pri Kućibregu, ki leži v hrvaškem delu Istre, tik ob meji s Slovenijo. S slovesnostjo so se spomnili na dogodke v novembru 1944, ko so na hribih okrog Hrvoj, Kućibrega in Topolovca močne sile nacističnega okupatorja obkolile in napadle partizane 2. brigade 43. istrske divizije, italijanskega bataljona Alma Vivoda in štabne enote poveljstva mesta Koper.

Nataša Pirc Musar je v svojem govoru poudarila, da je odločni upor Slovencev, Hrvatov in Italijanov proti fašizmu in nacizmu svetel zgled skupnega boja za svobodo misli, volje in prepričanj. »Je dokaz, da je mogoče v prizadevanjih za svobodo in dostojanstvo vseh preseči razlike in posamične interese ter da so pogumni posamezniki za te vrednote pripravljeni žrtvovati tudi svoja življenja«, je dejala predsednica. Borci koprskih partizanskih enot, istrske brigade in bataljona Alma Vivoda so z uporom proti narodnemu izbrisu, nasilju, sovraštvu in razčlovečenju po besedah predsednice dokazali, da temeljne civilizacijske vrednote ne poznajo meja.

Milanović je omenil eksodus Italijanov iz Istre. »V partizanskem boju in v delitvi, ki je sledila, so jo slabše odnesli Italijani. To ni bilo narejeno ljudsko in civilizirano, kot je pogosto primer na tem delu Evrope. Storjenih je bilo veliko napak. Vendar pa je ta takratna volja, ta žar, da so pripravljeni umreti za svobodo, nekaj, kar presega čas in prostor in nima zgolj lokalnega pomena,« je povedal.

Predsednika sta soglašala je, da je Istra prostor sožitja slovenskega, hrvaškega in italijanskega naroda ter prepletanja jezikov, kultur in zgodovinskih izkušenj. Ljudje, ki tu živijo in ustvarjajo, so po njunih besedah najpristnejši izraz povezanosti ter dobrih medsosedskih odnosov.