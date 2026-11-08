Tajani: »Soočamo se s hibridno vojno«

Po hladilnikih v supermarketih in letalih po vsej Evropi so se hekerji lotili tudi italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija. Včeraj je namreč prišlo na dan, da so bili njegovi osebni podatki, od telefonskih številk do domačega naslova, objavljeni na temnem spletu, za dodatne informacije o njem in njegovi družini pa je bila razpisana denarna nagrada.

Tajani je eden od 18 Evropejcev, ki jih je proruska skupina NoName057(16) označila za »sovražnike Ruske federacije«. Med tarčami so še trije Italijani: rimski glavni tožilec Francesco Lo Voi, vodja policije za računalniški kriminal Ivano Gabrielli in Paolo Tassan-Zanin, župan Aviana, kjer stoji ameriško vojaško letalsko oporišče. Seznam se je na temnem spletu pojavil 26. oktobra, primer trenutno preiskuje rimsko tožilstvo.

Minister Tajani je nato v videoposnetku opozoril, da je dogodek več kot hekerski napad. »Soočamo se s hibridno vojno,« je dejal in zahteval, da se to vprašanje postavi v središče razprave na jutrišnjem srečanju skupine G7 v Parizu.

Včeraj je na dan prišla še informacija o oktobrskem vdoru v informacijske sisteme družbe BBT SE, ki gradi železniški predor pod Brennerjem. Po poročanju avstrijskega časnika Tiroler Tageszeitung naj bi bila zanj odgovorna proruska izsiljevalska skupina Everest, ki trdi, da je ukradla 812 gigabajtov podatkov, čeprav dejanski obseg domnevne kraje ostaja nepreverjen. Družba BBT SE je napad potrdila, prizadete sisteme izolirala in zagotovila, da gradnja predora poteka nemoteno.