Kandidati italijanske skupnosti vložili kandidature za svetniška mesta

Pripadniki italijanske narodne skupnosti v štirih istrskih občinah so vložili kandidature za mesta v občinskih svetih in svetih samoupravnih skupnosti. Izstopajo dolgoletni lokalni politiki in aktualni podžupani, poslanec narodne skupnosti v državnem zboru Felice Ziza pa ne kandidira na občinski ravni.

V ankaranski občini italijanski skupnosti pripada en svetniški mandat. Zanj kandidira le Martina Angelini, dolgoletna uslužbenka finančne uprave in magistrica davčnega prava, ki je kot podžupanja zadnja dva mandata skrbela za dejavnosti italijanske skupnosti v lokalnem okolju.

V koprski občini bodo volivci za tri svetniška mesta izbirali med štirimi neodvisnimi kandidati. Kandidature so vložili Roberta Vincoletto, Damian Fischer, Mario Steffe in Clio Diabate.

Steffe, ki velja za političnega veterana, je od leta 2019 koprski podžupan. Roberta Vincoletto pa je predsednica koprske samoupravne narodne skupnosti.

V Izoli italijanski manjšini pripadata dva sedeža v občinskem svetu. Državnozborski poslanec Ziza ne nastopa na lokalnih volitvah, sta pa kandidaturo vložila neodvisna kandidata Agnese Babič in Stefano Destefano, kandidata Liste Valter Žiža pa sta Eleonora Cvetkovič in Ennio Ruzzier. Babič, ki je od leta 2019 izolska podžupanja, se ukvarja s prevajanjem in arhiviranjem.

V piranski občini za tri svetniška mesta kandidira sedem predstavnikov, med njimi je tudi aktualni poklicni podžupan Christian Poletti. Za položaj se potegujejo še Andrea Bartole, Daniela Ipsa in Vedran Cvetkovič na Listi Semo de qua, Aldo Zigante in Nadia Zigante na Listi Buon vento ter Maurizio Rosso na Listi Insieme per il futuro.

Piranski podžupan Poletti je v preteklosti delal v Londonu in Milanu. Lani je polnil naslovnice, ko je s službenim vozilom obvozil policijsko kontrolo pri vhodu v Piran in odpeljal neposredno na Tartinijev trg. Dogodek je takrat označil za slabo interpretacijo policijskih navodil.

Volilno pravico ima približno 60 pripadnikov italijanske skupnosti v Ankaranu, 800 v Izoli, 950 v Kopru in 1000 v Piranu. Volivci ob izbiri občinskih svetnikov s posebnimi glasovnicami volijo tudi člane svetov samoupravnih skupnosti z enakim pravnim statusom, kot ga ima občina. Ti sveti delujejo kot politični organ, so soustanovitelj vrtcev in osnovnih šol ter glavni sogovornik občin pri vprašanjih dvojezičnosti, hkrati pa samostojno delijo denar za manjšinsko kulturo.

Lokalni sveti nato oblikujejo Obalno samoupravno skupnost, ki nadzira srednje šole in komunicira z državo. Izvoljeni župani iz vrst manjšine imenujejo po enega podžupana. Koprski, piranski in ankaranski župan izberejo kandidata samostojno, statut izolske občine pa zahteva imenovanje kandidata s soglasjem samoupravne skupnosti.