V Komnu nocoj uvod v komemoracijo primorskih padalcev

V Kosovelovi knjižnici v Komnu bo danes ob 18. uri večer, ki predstavlja uvod v komemoracijo padlih in pomorjenih primorskih padalcev, ki bo v Škrbini, kot je že 29 let ustaljen običaj, v sredo, 11. novembra, ob 11. uri. To je dan, ko se Britanci spominjajo svojih padlih v vseh vojnah in ki ga je izbral angleški veteran in ugledni novinar John Earle (1921–2013), saj so primorske padalce v Afriki izurili Britanci, da bi kot padalci, radiotelegrafisti in minerji sodelovali v boju proti okupatorju na zasedeni slovenski zemlji.

Na današnjem večeru v Komnu bo gost profesor zgodovine na Škofijski gimnaziji Vipava in raziskovalec primorske polpreteklosti dr. Jernej Vidmar Bašin. Z njim se bo pogovarjal novinar Ivo Jevnikar, tema pa bo Tragedija primorskih padalcev in obdobje takratnega brezpravja.

Na Fakinovi domačiji

V Škrbini bo v sredo, 11. novembra, najprej ob 10. uri v cerkvi sv. Antona maša zadušnica, pri kateri bo tudi letos pel priložnostni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta pod vodstvom Bogdana Kralja in ob orgelski spremljavi Vinka Škerlavaja.

Ob 11. uri pa bo spominska slovesnost pred ploščo na Fakinovi domačiji, od koder je bila doma ena izmed povojnih žrtev revolucionarnega nasilja, padalec in radiotelegrafist Miloš Adamič (1919–1945). Ob nagovorih oblasti, polaganju vencev in kulturnih točkah bo imela slavnostni govor tržaška režiserka in upokojena urednica na slovenskem programskem oddelku deželnega sedeža RAI Marija Brecelj, sicer tudi podpredsednica Sveta slovenskih organizacij.

Leta 2018 je režirala dokumentarec Samo idealisti. Junaška in tragična zgodba primorskih padalcev, z njegovim avtorjem Ivom Jevnikarjem pa je desetletje prej režirala niz 22 radijskih oddaj o padalcih Z Bazovico v srcu.