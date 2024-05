Italija in Srbija želita krepiti sodelovanje

Italija in Srbija sta stari in zgodovinski prijateljici, obe delita prepričanje o strateški potrebi po integraciji Zahodnega Balkana v Evropsko unijo, ob kulturni bližini pa želita vse bolj krepiti tudi gospodarsko sodelovanje. Italija je namreč tretji trgovski partner Srbije, izmenjava je lani dosegla skoraj štiri milijarde evrov, v prvih mesecih letošnjega leta pa se je povečala še za 25 odstotkov, v tej državi deluje okoli 1200 italijanskih podjetij, ki predstavljajo 5,5 odstotka srbskega bruto domačega proizvoda in zaposlujejo 50.000 ljudi. Kar dve tretjini tujih investicij v območje Zahodnega Balkana pa končata v Srbiji, ki je poslovno zelo privlačna država s stabilno gospodarsko in finančno sliko, kjer se brezposelnost zmanjšuje. To je bilo med drugim rečeno na poslovnem forumu Italija-Srbija na temo novih priložnosti za bilateralno sodelovanje na področju zelenega prehoda, ki danes poteka v kongresnem središču Generali v tržaškem starem pristanišču ob prisotnosti podpredsednika italijanske vlade in zunanjega ministra Antonia Tajanija in novega srbskega premierja Miloša Vučevića, ki je tudi na svoji prvi zunanji misiji. Forum, ki se ga udeležuje več ministrov italijanske in srbske vlade ter predstavniki 72 srbskih ter 170 italijanskih podjetij in združenj, predvideva področna srečanja o zelenem in energetskem prehodu, trajnostni industriji in kmetijstvu ter trajnostnih in inovativnih rešitvah na področju infrastruktur. Ob tej priložnosti je prišlo tudi do podpisa vrste dogovorov med italijanskimi in srbskimi ustanovami, katerih cilj je dodatna krepitev prisotnosti in investicij italijanskih podjetij v Srbiji.

Tako Tajani kot Vučević sta poudarila strateški cilj integracije Srbije in Zahodnega Balkana v EU, pa tudi velike poslovne priložnosti, ki jih ponuja sodelovanje med državama, ter vlogo Trsta in Furlanije - Julijske krajine za obe državi (Italija je v ta namen FJK dodelila tudi diplomatskega svetovalca). Za Tajanija je tržaški forum začetek vstopanja Srbije na evropski notranji trg. Le-ta je za italijanska podjetja zelo pomemben, saj predstavlja okoli 220 milijard evrov, je dejal italijanski zunanji minister, ki je prepričan, da bo tako tudi za srbska podjetja. Slednja morajo, tako kot italijanska v Srbiji, imeti možnost vlaganja v Italiji, meni Tajani, ki je skupaj z Vučevićem poudaril zlasti pomen srbskega projekta Skok v prihodnost 2027, ki je vreden več kot 17 milijard evrov in pokriva najpomembnejše gospodarske sektorje. Pri tem je srbski premier poudaril željo svoje države, da pritegne tuje investicije, saj lahko nudi priložnosti na vseh področjih in visoko kvalificirano delovno silo. Srbija lahko koristi tudi italijanske izkušnje, tehnologijo in znanje na področju zelenega prehoda, je bilo še rečeno na forumu, kjer je Tajani ob koriščenju obnovljivih virov energije poudaril namen koriščenja tudi jedrske energije.

Ministra pa sta se tudi pogovarjala o drugih temah, npr. o nedavnem izglasovanju resolucije v skupščini OZN o genocidu v Srebrenici, ki po Vučevićevih besedah ne bo prineslo nič dobrega oz. bo odprlo Pandorino skrinjico, Italijo je tudi pozval, naj uporabi svoj vpliv, da kosovske oblasti na severu države upoštevajo evropske sklepe o spoštovanju tamkajšnjih srbskih skupnosti, kar je Tajani tudi sam zagotovil.