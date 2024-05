Italija nadzor na meji s Slovenijo podaljšuje do 18. decembra

Italija bo z 19. junijem podaljšala še za šest mesecev nadzor na meji s Slovenijo. Z odločitvijo je italijanski notranji minister Matteo Piantedosi sinoči v telefonskem pogovoru seznanil slovenskega notranjega ministra Boštjana Poklukarja.

Odločitev o podaljšanju nadzora je deloma posledica italijanskega predsedovanja skupini G7, je dejal Piantedosi. Poudaril je še, da se bo tudi v prihodnje nadzor izvajal tako, da bo imel čim manjši vpliv na čezmejni promet in promet blaga.

Začasni nadzor na meji s Slovenijo je sicer Italija uvedla 21. oktobra lani zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter nevarnosti, da bi se med migrante, ki prihajajo od tam, pomešali teroristi, januarja pa ga je podaljšala do 18. junija. Novo podaljšanje naj bi veljalo do 18. decembra.

Da Italija razmišlja o podaljšanju mejnega nadzora s Slovenijo, je že v začetku meseca naznanil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. »Razmišljamo, da bi zaprosili za podaljšanje nadzora na meji zaradi napetega vzdušja, ki vlada na Bližnjem vzhodu, in seveda ne zaradi odnosov s Slovenijo in Hrvaško, ki so odlični,« je takrat pojasnil Tajani.

Slovenija je lani jeseni, potem ko je nadzor na meji uvedla Italija, začela znova izvajati nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Decembra ga je podaljšala do 22. junija. Minister Poklukar bo danes sporočil, ali ga bo še podaljšala. Pričakovati je, da se bo odločila za ta ukrep.

V kratkem, predvidoma junija, naj bi se vnovič sestali notranji ministri Italije, Hrvaške in Slovenije ter govorili o rešitvah, ki naj bi omogočile odpravo nadzora.

Pred kratim je tudi Avstrija nadzor na meji s Slovenijo podaljšala še za pol leta, do 11. novembra. Nadzor sicer izvaja že vrhunca begunske krize od leta 2015 ter ga stalno podaljšuje.

Članica EU mora o uvedbi začasnega nadzora na notranji schengenski meji uradno obvestiti tudi ostale države članice in Evropsko komisijo, ob tem pa navesti razloge za uvedbo nadzora. Država mora odločitev najaviti en mesec prej.