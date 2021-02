»Italija pomagala Sloveniji k osamosvojitvi«

Obračun slovensko-italijanskih odnosov v času samostojne Slovenije je po oceni Dimitrija Rupla nedvomno pozitiven, kar se odraža tudi v položaju slovenske manjšine v Italiji. Nekdanji slovenski zunanji minister in diplomat je bil prvi gost srečanj, ki jih Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) namenja 30-letnici slovenske države. Rupel je na srečanju, ki ga je vodil Livio Semolič, izpostavil, da je Italija zelo pomagala Sloveniji na poti mednarodnega priznanja, čeprav se je pri tem pojavilo tudi nekaj takšnih ali drugačnih ovir in težav. Zlasti takrat ko je prva vlada Silvia Berlusconija postavila veto na pridruženo članstvo Slovenije v EU, nato je nastal je t.i. Solanov kompromis, vozel pa je politično in diplomatsko presekal šele Romano Prodi. To je storil tudi na neposredno prigovarjanje ameriškega predsednika Billa Clintona, medtem ko je v Italiji zadevo uspešno reševal in dokončno rešil Pietro Fassino.

Nekdanjemu vodji slovenske diplomacije se zdi zaščitni zakon za slovensko manjšino (bliža se 20-letnica njegovega sprejetja) dober zakon, za katerega nosijo zaslugo politiki iz vrst slovenske manjšine in Italije, medtem ko je Slovenija pozorno sledila dogajanjem (jaz sem takrat držal svečo, se je pošalil Rupel). Zelo pomembno vlogo je takrat v senatu, tudi s svojimi poznanstvi, igral Dimitrij Volcic, ki ga bivši minister uvršča med najbolj zaslužne za odobritev zaščite.