Italija prva v Evropi po smrtih zaradi onesnaženosti zraka

Italija je na vrhu lestvice evropskih držav po številu smrti zaradi onesnaženosti zraka s smogom. To izhaja iz letošnjega poročila Evropske agencije za okolje Aea, ki jemlje v poštev podatke iz leta 2019. Takrat so v Italiji zabeležili 10.640 smrti zaradi vdihavanja ogljikovega dioksida, kar znaša dva odstotka več kot leto prej. Prav tako se, takoj za Nemčijo, nahaja na drugem mestu glede tveganja, ki ga predstavlja izpostavljenost prašnim delcem in ozonu: prvi so povzročili 49.900 mrtvih, kar je štiri odstotke manj kot leto prej, drugi pa 3170 smrti, kar je pet odstotkov več kot leto prej.

V Evropski uniji je v letu 2019 okoli 307.000 oseb prezgodaj umrlo zaradi izpostavljenosti prašnim delcem, 40.400 zaradi izpostavljenosti dušikovemu dioksidu, 16.800 pa zaradi akutne izpostavljenosti ozonu. Pri prašnih delcih bi se po ugotovitvah Aea izognili vsaj 58 odstotkom smrti, če bi vse države članice upoštevale nove parametre Svetovne zdravstvene organizacije, ki določa zgornjo mejo petih mikrogramov na kubični meter.