Italijani podpirajo stroge ukrepe proti koronavirusu

Vse več Italijanov zaupa zelo strogim vladnim ukrepom za omejevanje širitve koronavirusa, izhaja iz javnomnenjske raziskave tržaškega podjetja Swg. Anketiranci so v glavnem mnenja, da bodo težave z okužbami trajale več časa in ne le največ dva tedna, kot je kazalo ob izbruhu epidemije, ki se je nato prelevila v pandemijo. Vse več ljudi zelo skrbi usoda delovnih mest v prepričanju, da bodo veliko število Italijanov zaradi pandemije izgubilo službo, kar sicer velja tudi za mnoge evropske države in ne samo.

Vzporedno s tem so pri Swg tudi povprašali anketirance za koga bi volili, če bi bile volitve danes. V tem kriznem obdobju je politika za ljudi upravičeno deveta briga, anketa vsekakor nakazuje, da bi koronavirus danes kot danes »nagradil« največji stranki, to se pravi Ligo in Demokratsko stranko. Za Ligo bi glasovalo okoli 30 odst. anketirancev, za DS nekaj kot 20 odst., na tretje mesto se uvršča Gibanje 5 zvezd (13 odst. glasov). Druge ankete, ki so jih izvedli v teh dneh, pričajo o naraščajoči priljubljenosti predsednika vlade Giuseppeja Conteja.