Italijanska unija praznovala 30 let

Italijanska unija, krovna organizacija italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem, je v petek na Reki slavnostno praznovala 30-letnico ustanovitve. Organizacija je nasledila Uniji Italijanov, ki je v nekdanji Jugoslaviji zastopala manjšino in ščitila njene interese. Častni gost praznovanja, katerega pokrovitelj je bil italijanski predsednik Sergio Mattarella, je bil predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković, ki je v italijanščini čestital Italijanski uniji za opravljeno delo ter se zahvalil Italiji za podporo vstopu Hrvaške v evrocono in v schengensko območje. Slovenijo je zastopal Stane Baluh, direktor vladnega urada za narodnosti.

Predsednik Maurizio Tremul je Italijansko unijo predstavil kot enotno, samostojno, demokratično in pluralistično organizacijo Italijanov v Sloveniji in Hrvaški. Kot zgodovinski mejnik za rojstvo organizacije je omenil javno tribuno z naslovom "Italijani v Jugoslaviji: včeraj, danes in jutri", ki je bila v Kopru 19. januarja 1988 in na kateri se je rodila Skupina 88 (Gruppo 88), dejanski zametek današnje Italijanske unije in katere član je bil tudi Tremul.