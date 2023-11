»Italijanska vlada je naklonjena krepitvi financiranja slovenske manjšine«

Robert Golob je po koncu obiska v Rimu ločeno spregovoril tudi s slovenskimi mediji, sam pa je omenil vprašanje Slovencev v Italiji. »Vsi sogovorniki so pokazali zelo jasne izraze naklonjenosti temu, da bo tudi italijanska vlada podprla finančno krepitev slovenske manjšine. Sprožili smo tudi pogovore o stalnem predstavništvu slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, kar je verjetno dolgoročen projekt, medtem ko je verjetno bolj realno v kratkem obdobju doseči zastopanje v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine,« je povedal slovenski premier in dodal, da če bo do teh ciljev prišlo, »bo to za manjšino, in to ne le za njen obstoj, a za njeno krepitev, zelo pomemben korak naprej«.