Italijanska vlada sprejela 26 milijard evrov vreden proračun

Pred iztekom leta bo parlament moral potrditi kakih 26 milijard evrov vreden predlog zakona o proračunu za leto 2027, ki ga je na včerajšnji seji sprejela vlada Giorgie Meloni. »Vsi ukrepi, ki smo jih vpeljali s prejšnjim proračunskim zakonom, so potrjeni, poleg teh pa so tudi novi,« je po seji vlade komentirala premierka in poudarila, da v središču pozornosti ostajajo »družine, rodnost, zniževanje davkov, zaščita kupne moči, spodbujanje zaposlovanja, pomoč podjetjem in zdravstvo prebivalcev«, medtem ko je finančni minister Giancarlo Giorgetti dejal, da je z zakonom zadovoljen, saj izpolnjuje cilj, ki ga je razkril že pred časom. »Rekel sem, da želim resen proračun. In tak tudi je,« je povedal minister. O vidikih proračuna, ki so jima bolj pri srcu, sta po seji spregovorila tudi podpredsednika vlade Antonio Tajani in Matteo Salvini.

»Še naprej delamo za srednji sloj,« je dejala premierka in napovedala, da zgornjo mejo dohodka, za katerega bo dohodnina (IRPEF) obračunana po 33-odstotni stopnji, zvišujejo s 50.000 na 55.000 evrov letno, kar bo stalo 1,2 milijarde evrov. Neuradno so do zadnje minute ugotavljali, ali bi lahko znižanje dohodnine razširili do 60.000 evrov, kot je bilo slišati v zadnjih tednih, a se računica, kot kaže, ni izšla.

Enotna davčna stopnja (flat tax) bo po novem veljala za samostojne podjetnike z do 100.000 evrov dohodkov (trenutno to velja le do 85.000 evrov).

Med ukrepi za podporo staršem je podaljšanje starševskega dopusta z 80-odstotnim nadomestilom plače za dodaten mesec, torej na skupno štiri mesece, v primeru drugega otroka bo podaljšanje dvomesečno (za skupno 5 mesecev), od tretjega otroka dalje pa skupno 6 mesecev.

Za vsakega novorojenega otroka bo iz državne blagajne šlo 100 evrov na »račun« pokojninskega sklada pri Nacionalnem zavodu za socialno varnost (INPS), ki bo na otrokovo ime. V ta »hranilnik« bodo kasneje lahko prispevali starši in sorodniki, iz njega pa ne bo mogoče črpati do otrokovega 18. leta, je pojasnila Meloni in pri tem izpostavila, da gre za ukrep, ki je bil posebno pri srcu ministru Giorgettiju in njej.

Med ukrepi za pomoč mladim -»ne tistim, ki razbijajo izložbe, temveč tistim, ki želijo pokazati svoj talent, študirati, najeti stanovanje, in to doma, v Italiji« - je premierka omenila dodatek v višini 2500 (z enoodstotno obdavčitvijo) za zaposlene do 30. leta, ki ga bo mogoče prejeti v kosu ali v 12 obrokih.